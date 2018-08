God morgen 6. august

Bildet over: Bjørkelys, fra nedenom Bollknubben i Todalen en varm sommerkveld, bildet under: Vårsøgbygda, tatt på tur ned fra Honnstadknyken i en bedre temperatur etter disse varmebølge-dagene vi har hatt, skriver Kim Even Fiske til oss.

Gunnlaug og Gunnleiv har namnedag i dag. Begge er norrøne namn: Gunnlaug = norrønt gunnr (strid) + liugan (love eller vie til). Gunnleiv = gunnr + lefr (arving).

På denne dagen i 1945 slapp det amerikanske bombeflyet Enola Gay en 20 kilotonns atombombe over den japanske byen Hiroshima. 118.661 mennesker ble drept og mer enn 100.000 såret.