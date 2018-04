God morgen 6. april

Bildet over: Makalaust fint på skaretur med fatbiken #surnadal @gunnar.boe



Noen historiske hendelser fra 6. april:

648 f.Kr. – Tidligste kjent solformørkelse.

1320 – Skottland stadfester sin uavhengighet ved å underskrive Arbroath-deklarasjonen.

1652 – Den nederlandske legen og handelsmannen Jan van Riebeeck setter opp en forsyningsstasjon på Kapp det gode håp for VOC. Stasjonen utvikler seg etter hvert til å bli Cape Town.

1804 – Den første vitenskapelig registrerte meteoren lander nord i Glasgow, Skottland.

1830 – Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige blir stiftet av Joseph Smith, Jr. i New York.

1869 – Det blir tatt patent på celluloid.

1896 – De første olympiske leker på 1 500 år blir åpnet i Athen.

1909 – Robert Peary påstår at han har nådd Nordpolen.

1917 – Første verdenskrig: USA erklærer krig mot Tyskland.

1973 – Romsonden Pioneer 11 blir skutt opp.

1974 – ABBA vinner Eurovision Song Contest med låten «Waterloo».

1994 – Folkemordet i Rwanda begynner med drapet på Rwandas president Juvénal Habyarimana og Burundis president Cyprien Ntaryamira. I løpet av de neste 100 dager ble mer enn 800 000 tutsier og tutsivennlige hutuer drept i landet.





#løålikjølen #nordmarka #bæverfjord @msnek1000