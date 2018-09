God morgen 5. september

Bildet over: Kaffe, vafler og fisking #surnadal @kaffebox



Noen historiske hendelser fra denne dato:

1666 – Den store bybrannen i London er over etter tre dager. 10 000 bygninger er ødelagte.

1698 – Tsar Peter I av Russland innfører skatt på skjegg for å få bøndene til å oppgi asiatiske skikker.

1939 – Andre verdenskrig: USA erklærer sin nøytralitet.

1968 – Flom i Telemark

1977 – Den amerikanske romsonden Voyager 1 skytes opp.

2008 – Magnus Carlsen troner øverst på sjakkens Live Top List for første gang, som den yngste gjennom tidene.





Høsten er i anmarsj 🛶🍁🍂🍃 #bæverfjordvatnet #surnadal #bæverfjord @msnek1000