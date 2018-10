God morgen 5. oktober

Bildet over: @apriliadamen #blåklokke blomstrer i #oktober på #rindalskimuseum

Utdanning og en sterk lærerprofesjon er fremdeles et viktig tema i FN. I FNs nye bærekraftsmål handler mål nummer fire om å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

Noen historiske begivenheter som har skjedd 5. oktober opp gjennom åra:

3761 f.Kr. er utgangspunktet for den jødiske kalender (beregnet dato for verdens skapelse).

1793: Den franske revolusjonskalender tatt i bruk.

1908: Bulgaria erklærte seg som selvstendig kongerike.

1943: Korsika ble erobret av de allierte.

1969: Den britiske komikergruppen Monty Python sendte første episode av Monty Python's Flying Circus.

1975: Det provisoriske IRA sprengte en bombe i Guildford, England. Fem omkom, mer enn hundre skadet. Guildford Four ble senere uskyldig dømt for terroraksjonen.

1992: Tråleren «Njord» forliste utenfor Svalbard. Fem mennesker omkom.

1994: 48 medlemmer av en kult i den sveitsiske landsbyen Cheiry ble funnet omkommet etter masseselvmord.

2000: Slobodan Milošević gikk av som president i Serbia etter store demonstrasjoner.



