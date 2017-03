God morgen 5. mars

Bildet over: Seterstølen #langøyfjellsætra i vakre #Vindøldalen @karimskj



Noen historiske hendelser fra denne dato:

1770 – Bostonmassakren: Fem amerikanere, inkludert Crispus Attucks (regnet som den første martyren i den amerikanske uavhengighetskrigen), blir drept av britiske styrker. Denne hendelsen er en av flere som fører til den amerikanske revolusjonen.

1872 – George Westinghouse tar patent på luftbremsen.

1912 – Italia blir de første til å bruke luftskip i militær sammenheng; de blir brukt til rekognosering vest for Tripoli bak den tyrkiske grensen.

1917 – Woodrow Wilson blir tatt i ed for sin andre periode som amerikansk president.

1918 – Sovjet-Russland flytter hovedstaden fra Petrograd til Moskva.

1933 – Nasjonalsosialistene får 44 % av stemmene i valgene i Tyskland.

1936 – Den første flyvningen med kampflyet Spitfire Type 300 blir foretatt.

1943 – Andre verdenskrig: En tysk ubåt klarer å senke 4 handelsskip, på i alt 16 000 tonn, i en alliert konvoi på vei fra Storbritannia til Gibraltar.

1945 – Andre verdenskrig: I Tyskland blir årskullet fra 1929 innkalt til militærtjeneste, i et siste, desperat forsøk fra det nasjonalsosialistiske Tyskland på å stoppe de allierte.

1979 – Romsonden Voyager 1 passerer planeten Jupiter.



