God morgen 5. mai

Bildet over: @monabvoll Todalen 😎 Skyer ingen hindring når vi er blid som ei sol ☀️😁👌

Ønsker du å se flere leserbilder og morgenhilsener, finner du dem under Lesernes bilder under På porten - på grønn menylinje.

Katolsk er denne dagen blant anna til minne om den hellige Godehard (Gotthard) av Hildesheim (~960 - 1038), som nemnt innledningsvis. Han er skytshelgen for bispedømmet Hildesheim; for murere; mot gikt, reumatisme, nyrestein, barnesykdommer, vanskelige fødsler; mot lyn og hagl; hjelper i all slags nød.

​Gudbrand og Gullborg har namnedag i dag. Begge namna i dag er norrøne. Gudbrand = norrønt guð + brandr (sverd). Gullborg = Gudbjørg = norrønt guð + bjorg (vern).

Cinco de Mayo er en regional helligdag i Mexico, hovedsakelig feiret i Puebla. Dagen feires også i USA av personer med meksikansk bakgrunn. Dagen er til minne om meksikanske styrkers seier over franske styrker i Slaget ved Puebla den 5. mai 1862.



Visdomsordet i dag:

Ernest Hemingway: Nå må du ikke tenke på det du ikke har, tenk på hva du kan gjøre med det du har.





Noen historiske begivenheter som har foregått 5. mai:

1789: Den franske stenderforsamlingen åpner.

1821: Napoleon 1 (til venstre) dør på St. Helena.

1850: Første nummer av Arbeider-Foreningernes Bladkommer ut.

1909: Norsk Luftseiladsforening blir stiftet i Oslo.

1909: Norges første ubåt, Kobben, blir sjøsatt i Kiel i Tyskland.

1940: Hegra festning faller etter 23 døgn med angrep.

1945: De tyske styrker i Danmark kapitulerer.

1955: Forbundsrepublikken Tyskland får full suverenitet og de alliertes okkupasjon blir offisielt avsluttet.

1961: Alan B. Shepard blir første amerikaner i rommet med en femten minutters tur med romsonden Freedom 7.

1991: Klanen, Vålerengas supporterforening, ble stiftet.

@merethepolden_Vi dro til seters men feite ble vi ikke😂 Ingen servering å få denne gangen🙊🙈