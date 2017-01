God morgen 5. januar

Bildet over: @brittgmoen

Noen historiske hendelser på datoen 5. januar:



1813 – Danmark ble erklært bankerott.

1896 – En østerriksk avis rapporterer at Wilhelm Röntgen har oppdaget en ny type stråling, senere kjent som røntgenstråling.

1909 – Colombia anerkjenner Panamas selvstendighet.

1914 – Ford Motor Company introduserer åttetimersdagen og en minimumslønn på fem dollar pr. dag.

1925 – Nellie Tayloe Ross blir USAs første kvinnelige guvernør.

1933 – Konstruksjonen av Golden Gate Bridge begynner i San Francisco.

1945 – Sovjetunionen anerkjenner den nye pro-sovjetiske polske regjeringen.

1972 – Den amerikanske presidenten Richard Nixon setter igang romferge-programmet.

1973 – Bruce Springsteen gir ut sitt første album Greetings from Asbury Park, N.J., det selger 2 000 000 eksemplarer i USA

1976 – Fiskerbåten «Fritz Erik» kantrer utenfor Senja. Syv omkommer.

1980 – Hewlett-Packard presenterer sin første personlige datamaskin.

1993 – Staten Washington henretter Westley Allan Dodd ved henging (den første lovlige hengingen i USA siden 1965).

1997 – Russland trekker sine styrker ut av Tsjetsjenia.



