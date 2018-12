God morgen 5. desember

Bildet over: Even lurte på om svanene, som holder til ved elven, hadde lyst på litt brød i dag. Alle bør få litt ekstra omsorg i adventstiden @vigdis.rodal

Siden FN utropte frivillighetsdagen i 1985 har den 5. desember blitt feiret for å løfte frem det arbeidet frivillige over hele verden gjør hver eneste dag. Røde Kors er verdens største frivillige organisasjon og rundt 100 millioner medlemmer verden over gir av sin tid og sitt engasjement for å hjelpe andre. Røde Kors’ grunnleggende idé og arbeid er basert på frivillighet og tanken om upartisk å hjelpe sine medmennesker. Av organisasjonens 100 millioner medlemmer jobber ca 20 millioner frivillig verden over. (Røde Kors)

Stine og Ståle har navnedag.

Noen historiske hendelser fra denne dato:

1492 – Christofer Columbus blir den første europeer som setter sin fot på øya Hispaniola (nå Haiti og Den dominikanske republikk).

1848 – Den amerikanske presidenten James Knox Polk bekrefter at det er funnet store mengder gull i California.

1945 – Flight 19, fem treningsfly i den amerikanske marinen, forsvinner i Bermudatriangelet.

1950 – Koreakrigen: Kinesiske styrker gjenerobrer Pyongyang og jager FN-styrken på flukt sørover

1974 – Den siste av de nye episodene av Monty Python's Flying Circus blir sendt på BBC.

1977 – Egypts president Anwar al-Sadat proklamerer at landet bryter all kontakt med Syria, Libya, Algerie og Sør-Jemen

1978 – Sovjetunionen signerer en «vennskapsavtale» med kommunistregjeringen i Afghanistan.

1995 – Byen Jaffna erobres av regjeringsstyrker fra Sri Lanka etter 49 dager med kamper.



