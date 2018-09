God morgen 4. september

Bildet over: @karimskj Takk sommer, velkommen høst 🍁

Dansk ordtak: Den som sover om høsten, skal sulte om vinteren.

Historie

1781 – Byen Los Angeles grunnlegges under navnet El Pueblo de Nuestra Señora La Reina de los Ángeles de Porciúncula. Byen er nå USAs nest største.

1870 - Keiser Napoleon III blir avsatt.

1888 – George Eastman registrerer varemerket Kodak og får patent på det første kameraet med film.

1906 – Roald Amundsen seiler med «Gjøa» gjennom Nordvestpassasjen.

1907 - Komponisten Edvard Grieg døde.

1959 - Sangen «Mack the Knife» får radioforbud i New York. Årsaken er at flere knivstikkinger i byen har gjort befolkningen bekymret.

1998 – Google blir grunnlagt.

2006 – Steve Irwin, bedre kjent som «krokodillejegeren», blir stukket i hjertet av en piggrokk og dør.

