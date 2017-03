God morgen 4. mars

Bildet over: @vigdisrod. Tur er best med gode venner!

Noen historiske hendelser fra denne dato:

1152 – Fredrik Barbarossa blir valgt til tysk-romersk konge. Selve kroningen skjer 9. mars.

1461 – Rosekrigene: Kong Henrik VI blir avsatt og Edward IV tar over.

1789 – I New York møtes den amerikanske kongressen for første gang og vedtar at den amerikanske grunnloven er gjeldende.

1791 – Vermont blir tatt opp som USAs 14. delstat.

1877 – Emile Berliner oppfinner mikrofonen.

1877 – Pjotr Iljitsj Tsjajkovskijs ballett Svanesjøen blir fremført for første gang.

1941 – Andre verdenskrig: Storbritannia igangsetter «Operation Claymore» i Lofoten.

1954 – Den første suksessfulle transplantasjonen av en nyre blir annonsert ved Peter Bent Brigham Hospital i Boston, USA.

1963 – I Paris blir seks mennesker dømt til døden for å ha planlagt et attentat mot president Charles de Gaulle.

1966 – John Lennon sier at «vi (The Beatles) er mer populære enn Jesus». Dette går ikke upåaktet hen i USA.

1994 – Fire terrorister blir dømt for å medvirket i bombingen av Verdens handelssenter i New York 26. februar 1993.

