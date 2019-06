God morgen 4. juni

Bildet over er tatt av @magne.l: "Et fugleberg #fugler #villdyr #utinaturen #surnadal"

4. juni gjennom historien:

1783: En varmluftballong laget av brødrene Montgolfier blir sendt opp til omtrent 1830 meter under en demonstrasjon.

1888: Fridtjof Nansens Grønland-ekspedisjon legger ut fra Island.

1920: Trianon-traktaten blir undertegnet i Versailles.

1947: Den nordiske samarbeidsorganisasjonen Nordforsk blir stiftet.

1979: Jerry J. Rawlings tar makten i Ghana ved et kupp.

1984 – Bruce Springsteen gir ut albumet Born in the U.S.A., det selger 15.000.000 eksemplarer bare i USA og kommer som nummer 1 på norske, amerikanske og britiske lister.

1989 – I Beijing, Kina stormer hæren Den himmelske freds plass, hvor flere hundre tusen demonstrerende ungdommer har samlet seg. Et ukjent antall demonstranter blir massakrert. AP-fotograf Jeff Wideners bilde av den enslige kine­seren som i nærmere en halv time klarte å stoppe en kolonne med tanks, står for mange som symbolet på demokratibevegelsen.

1989: Natt til 4. juni slår den kinesiske hæren til mot demonstrantene etter å ha fått ordre om å rydde Den himmelske freds plass. Et stort antall mennesker mister livet i "Beijing-massakren". Se Kina — Historie.

2000: Romobservatoriet Compton Gamma Ray Observatory blir ødelagt fordi styringssystemet begynner å svikte.

(Kilde: Store Norske Leksikon)

