God morgen 4. januar

Bildet over er tatt av @iren.saeterbo: "1. Nyttårsdag, en rimelig våt og luftig dag, men fint på tur sammen med Ayla."



Tagg #trollheimsporten under ditt Instagrambilde på en åpen profil, og det kan være bildet ditt som blir delt av oss!



Noen historiske hendelser på denne datoen:

1492 – Pietro Querini blir reddet av lokalbefolkningen på Røst i Lofoten etter et dramatisk skipsforlis.

1493 – Christofer Columbus forlater den nye verden, og avslutter sin første reise, gjennom verden.

1717 – Nederland, England og Frankrike signerer Trippelalliansen.

1762 – England erklærer Spania og Napoli krig.

1847 – Samuel Colt selger sin første revolver til den amerikanske regjeringen.

1896 – Utah blir USAs 45. delstat.

1948 – Burma blir selvstendig fra Storbritannia.

1951 – Koreakrigen: Kinesiske og nordkoreanske styrker tar kontroll over Seoul.

1958 – Sputnik 1 returnerer til jorden (skutt opp 4. oktober 1957).

1962 – New York tar ibruk et ubetjent tog.

2000 – Togkollisjon ved Åsta. 19 personer omkommer. Se Åsta-ulykken. (Wikipedia)

2004 – Mars-roveren Spirit lander på Mars.

2004 – Mikheil Saakasjvili vinner presidentvalget i Georgia med 96% av stemmene.

Kilde: Wikipedia