God morgen 4. desember

Bildet over: 30. november 2018. Foto: @ingeborgshjerterom.



Barbromesse er en minnedag for Barbara fra Nikomedia, død ca. år 300. Hun ble stengt inne i et tårn av faren, og ble martyr. Samme dag ble faren drept av lyn. Barbara er blitt skytshelgen for gruvefolk og artilleri, og mot feber. På de gamle primstaver er dagen avmerket med et tårn (kilde: Wikipedia).