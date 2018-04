God morgen 4. april

Bildet over: Ganske smuuuud påske! #avslapping #sol #tickettothemoon #hytteliv #fjelltur #campfjellro #trollheimen #vindøldalen. Foto: @magneranes

Her noen historiske begivenheter som har skjedd i dag 4. april opp gjennom åra - fra Wikipedia:

1507 – Martin Luther blir viet til prest.

1581 – Francis Drake fullfører en jordomseiling og blir slått til ridder av Elisabeth I.

1721 - Sir Robert Walpole blir Storbritannias første statsminister.

1812 - Den amerikanske presidenten James Madison vedtar en 90 dager lang handelsboikott mot Storbritannia.

1814 – Napoleon Bonaparte abdiserer for første gang.

1818 – Den amerikanske kongressen tar i bruk USAs flagg, som hadde 13 røde og hvite striper, i tillegg til 20 stjerner – én for hver stat. Det ble samtidig bestemt at én stjerne skulle legges til for hver ny stat.

1841 – William Henry Harrison dør av lungebetennelse, og blir med det den første sittende amerikanske presidenten som dør.

1850 – Los Angeles, California, får bystatus.

1866 – Aleksander II av Russland unnslipper med nød og neppe etattentat i Kiev.

1905 – Et jordskjelv rammer Kangra, India. 370 000 mennesker omkommer.

1939 – Faisal II blir konge av Irak.

1942 – Andre verdenskrig: Det tyske luftvåpen innleder en bombeoffensiv mot Leningrad, ved å bombe skip og havneanlegg i byen.

1943 – Andre verdenskrig: Britiske bombefly angriperEssen.

1944 – Andre verdenskrig: Amerikanske bombefly angriper București.

1949 – NATO blir opprettet. 1963 – Fredskorpset blir opprettet.

1968 – Martin Luther King jr. blir myrdet.

1968 – Apollo-programmet: NASA skyter opp Apollo 6. 1973 – World Trade Center blir åpnet.

1976 – Prins Norodom Sihanouktrekker seg som leder i Kambodsja og blir plassert husarrest.

1979 – Denpakistanske presidenten Zulfikar Ali Bhutto blir henrettet.

1983 – Romfergen Challenger har sin jomfrutur.

1984 –Den amerikanske presidenten Ronald Reagan oppfordrer til et internasjonalt forbud mot kjemiske våpen.

1990 – Den belgiske regjeringen erklærer kong Baudouin I uegnet til å styre pga. at han nektet å undertegne abortloven.

2002 – Regjeringen i Angola og opprørsgruppen UNITA signerer en fredsavtale som avslutter borgerkrigen i landet.



Og fra norsk historie:

1328 – Nidarosdomen brenner.

1949 – Norge underskriver Atlanterhavspakten og blir med i NATO.

To visdomsord på vegen i dag:

Ukjent: Den smale veg ville ikke ha vært så smal hvis flere hadde benyttet den.

Iransk ordtak: Livsglede spirer fra ren samvittighet!





Godt med fridager etter jobb i påskehelga. Kjekt å få lånt seg hund på tur med naboen. Foto: @mirasagatron.