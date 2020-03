God morgen 31. mars

Bildet over: Kårekorona i Glønavegen @mammaulv1



Både Vebjørn og Vegard er norrøne namn. Vebjørn = norrønt vé (helligdom) + bjOrn (bjørn). Vegard = vé + garðr (gjerde, vern). Benoni har også namnedag i dag – Benoni, mannsnamn, av hebraisk 'Smertens sønn'.

Dagens Gruk fra Piet Hein - en gravskrift - At være noget:

Han fikk den lodd, han satte lit til.

Han kom så vidt, han hadde vett til.

AT VÆRE NOGET gikk hans flid til. AT VÆRE fikk han aldri tid til.

Noen historiske hendelser fra denne dato:

1777 – James Cook oppdager Atiu og Takutea, to av de sørlige øyene i øygruppen Cookøyene.

1889 – Eiffeltårnet blir åpnet.

1894 – Odds ballklubb blir stiftet i Skien.

1918 – Sommertid blir tatt i bruk for første gang i USA.

1931 – Et jordskjelv ødelegger Managua, Nicaragua, 2 000 mennesker omkommer.

1964 – Diktaturet i Brasil, under general Castello Branco, begynner.

1966 – Sovjetunionen skyter opp Luna 10, som senere blir den første romsonden som går i bane rundt Månen.

1970 – Åtte japanske terrorister utstyrt med samuraisverd og en bombe kaprer en Japan Airlines Boeing 727 i Tokyo.

1991 – Warszawapakten blir oppløst.

2004 – Google annonserer Gmail, den første web-baserte e-post-tjenesten som tilbyr 1 gigabyte lagringsplass.





Kom litt snø i natt . Men atv’n flytta lett i den 😊👌 #rindal #polarisnordmore #atvmedskjær #trollheimsporten @​oddarnegard



Vi deler jevnt og trutt bilder fra våre lesere som knagges på Instagram. Del gjerne dine påskebilder med oss med emneknaggen #trollheimsporten, eller ved å sende dem til redaktor@trollheimsporten.no .