God morgen 31. mars

Dagen etter langfredag kalles påskeaften. På denne dag er kirken samlet i sorgen over Jesu korsfestelse og død. Ved midnatt, eller etter solnedgang begynner feiringen av påsken. I vesten tennes påskelyset, som symboliserer at Jesus kalte seg «Verdens lys», kirkene pyntes og lovsanger synges for å prise Herren.

Noen historiske hendelser fra denne dato:

1777 – James Cook oppdager Atiu og Takutea, to av de sørlige øyene i øygruppen Cookøyene.

1889 – Eiffeltårnet blir åpnet.

1894 – Odds ballklubb blir stiftet i Skien.

1918 – Sommertid blir tatt i bruk for første gang i USA.

1931 – Et jordskjelv ødelegger Managua, Nicaragua, 2 000 mennesker omkommer.

1964 – Diktaturet i Brasil, under general Castello Branco, begynner.

1966 – Sovjetunionen skyter opp Luna 10, som senere blir den første romsonden som går i bane rundt Månen.

1970 – Åtte japanske terrorister utstyrt med samuraisverd og en bombe kaprer en Japan Airlines Boeing 727 i Tokyo.

1991 – Warszawapakten blir oppløst.

2004 – Google annonserer Gmail, den første web-baserte e-post-tjenesten som tilbyr 1 gigabyte lagringsplass.



