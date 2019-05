God morgen 31. mai

Bildet over: Those Summer Nights💕 #surnadal #todalen @monabvoll



Pernille = Petronella, av romersk slektsnavn Petronia. Preben (dansk) = slavisk Prit-bor (fremst i kamp).

31. mai blir også kalla Mjølkedagen. Denne dagen er i tillegg til minne om den hellige jomfrua Petronella - skytshelgen for Roma; for pilegrimer og reisende; mot feber. Ho skal ha vært disippel hos Peter. Legenda forteller at ho hadde lova aldri å gifte seg. Da en fornem romer med namnet Flaccus fridde til henne, ba ho om tre ukers betenkningstid - de brukte ho til å svelte i hjel.



Primstavmerket er ei mjølkeku, og slik været er i dag, skal det være til onsdag etter Korsmesse (14. september).

I dag på siste dag i mai passer det godt med et lite Gruk fra vår danske venn Piet Hein - et kosmisk budskap.

Stjernene på nattens blå, lærer mennesker å forstå, hvor vi alle dog er små!



Noen historiske begivenheter som har foregått 31. mai:

1809: Den østerrikske komponisten Joseph Haydn dør.

1817: Rossinis opera Den tyvaktige skjære blir uroppført i Milano.

1902: Boerrepublikkene i Sør-Afrika anerkjenner Storbritannias overhøyhet ved freden i Vereeniging.

1911: RMS «Titanic» (under) blir sjøsatt.

1916: Jyllandsslaget, det største sjøslaget i den første verdenskrig, står mellom tyske og britiske styrker vest for Jylland.

1928: Den første flygning over Stillehavet, ledet av Charles Edward Kingsford Smith, starter fra Oakland. 1945: Det engelske passasjerskipet Andes kommer til Norge med bl.a. den norske regjeringen om bord. 1975: Den europeiske romorganisasjonen ESA blir opprettet.

1989: Den latviske folkefronten vedtar å gå inn for at Latvia må få full uavhengighet.

2004: Den siste dagen det var tillatt å røyke på utesteder i Norge. Dagen etter ble den såkalte røykeloven utvidet til å gjelde uten unntak på utesteder.

2006: Den tredje store streiken i NRK siden 1990 bryter ut. Over 2000 NRK-ansatte gikk av jobb kl. 15.01.

