God morgen 31. januar

Bildet over: #trollheimen #resdalen #resfjellet @solofrid



Norrønt Iðunn = hun som forynger. Ivar = Ingvar = norrøn gud Yngve + arr (kriger).



En Gruk for dagen, et lite apropos til dagens vinterføre:

Til hvem, som griper rattet til en motor, er her to gylne regler at annamme: Regn med at andre folk er idioter - og håp på, at de andre gjør det samme.



I 1958 ble USAs første satelitt, Explorer 1, skutt opp.

I 1964 ble den kriminelle lavalder hevet fra 14 til 15 år.

I 1990 ble den første McDonald's-restauranten åpnet i Moskva.





Ettermiddag ved fjorden #surnadal @​magne.l