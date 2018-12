God morgen 31. desember, nyttårsaften

Bildet over: Dei har lengtest dagane no, ja.. Sul' og sol og romjul i #surnadal #nordmøre. Foto: @tovemogstad

31. desember er minnedag for den hellige Sylvester 1. Sylfest = latin Silvester (skogens mann). Sylvia = latin silva (skog). Navnedagen er etter pave Sylvester Isom døde denne dagen i år 335.

Nyttår

Nyttår har flytta seg på kalenderen gjennom tidene. Først med pave Gregor 8s kalenderreform i 1582 (innført hos oss 1700) ble nyttår lagt til 1. januar.



Midtvinterblot

Når nyttårsnatta likevel har vært feiret, kommer det nok både av at den gamle romerske avslutningen på året ikke var helt glemt, og at tidspunktet falt temmelig nær hedningenes midtvinterblot.



Onde makter

Nyttårsnatta ble oppfattet som en farlig natt, da onde makter var ute. Fra åsatroen kjenner vi forestillingen om at Tor bekjempet jotnene med hammeren Mjølne.



Smell og støy

Smell og støy ble forbundet med denne kampen, og dette preget også feiringen i kristen tid. Da krutt og skytevåpen ble vanlig på 1500-tallet, oppstod skikken med å skyte nyttåret inn. Dagens fyrverkeri er en fortsettelse av denne skikken.



Nyttårsønsker

Nyttårsønskene, som våre nyttårsforsetter er en rest av, var i eldre tider et uttrykk for folks håp og forventninger for det nye året. Vi har forlengst glemt at hensikten med ønskene har sin bakgrunn i hedensk magi.

Merkedag

Dette var også merkedag for neste år: Skinner sola i dag, blir kornet dyrt og alle kommer til å tjene lite. Blir det blåst blir bodene halvfulle. Ser en mange stjerner, tyder det på et rikt molteår. Så da veit vi det - stjerneklart gir molteår!



I går kom sola fram igjen. Foto: @magne.l





Del dine bilder med oss ved å bruke #trollheimsporten på Instagram, eller send dine bilder til oss på e-post: redaktor@trollheimsporten.no.