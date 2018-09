God morgen 30. september

Bildet over: @ingridnloseth: Sunna bru

Alle tre dagens navn kommer av det norrøne heilagr (hellig). Hege er en moderne form.

Et visdomsord fra Piet Hein:

Det finnes en slags optimister som burde slås langsomt ihjel:

Dem som setter seg ned og tror, at alt sammen går av seg selv.

Det finnes en slags pessimister, som bør utryddes tann for tann -:

Dem som tror at det likevel ikke går, selv om man gjør hva man kan.

Noen historiske hendelser på denne datoen:

1452 – Johann Gutenberg trykker en bibel, verdens første trykte bok.

1882 – Verdens første vannkraftverk begynner strømproduksjon i Appelton, Wisconsin, USA.

1888 – Jack the Ripper dreper sitt tredje og fjerde offer, Elizabeth Stride og Catherine Eddowes.

1895 – Madagaskar blir fransk protektorat

1919 – Norges første ubåt, A-1 stryker kommandoen for siste gang og går i opplag.

1943 – Ved Stad senkes hurtigruteskipet DS «Sanct Svithun» av britiske fly. 47, hvorav 35 nordmenn, omkommer.

1949 – Berlin-luftbroen avsluttes

1966 – Botswana blir selvstendig

2005 – Jyllands-Posten trykker tolv karikaturer av profeten Muhammed som senere skaper stort oppstyr i den muslimske verden.

(Wikipedia)



