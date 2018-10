God morgen 30. oktober

Bildet over: #husmannsplassen «Flokkan» ved Haugen i #rindalsskogen. Foto: @perkvalvik.

Noen historiske hendelser 30. oktober:

1864 – Fredsavtalen mellom Danmark, Preussen og Østerrike ble undertegnet i Wien, der Danmark måtte avstå Schleswig og Holstein.

1904 – Norges første permanente kino åpnet dørene. Det var Kinematograftheatret («Tolveren»), Stortingsgaten 12 i Kristiania.

1925 – John Logie Baird skaper Storbritannias første fjernsynsmottaker.

1945 – India blir medlem av FN.

1995 – I en folkeavstemning om Québecs uavhengighet taper separatistene med 49,4% for, mens 50.6% stemte mot løsrivelse fra Canada.

2006 – KNM «Storm» (P961) sjøsatt, som det første seriefartøyet i den nye Skjold-klassen MTBer, som overtok for den eldre Hauk-klassen.

2012 – Walt Disney kjøper rettigheter fra Lucasfilm. Får rettighetene til Star Wars og Indiana Jones. Den totale kostnad kom på over 4 milliarder USD.