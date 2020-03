God morgen 30. mars

Bildet over: @magne.l har tatt dette fine bildet av vinterlandskapet i slutten av mars

Holger og Olga har navnedag i dag. Holger (dansk) = holmr (holme) + geirr (spyd). Olga (russisk) = norrønt Helga = heilagr (hellig).

Noen historiske begivenheter som har skjedd på denne dato:

30. mars 1856 ble det sluttet fred etter Krimkrigen.

1191 – Celestin III blir valgt til pave.

1943 – 2. verdenskrig: «Brattholm» med tre mann fra Kompani Linge ombord angis og angripes av et tysk skip utenfor Tromsø. To mann omkommer. De andre tas tilfange, med unntak av Jan Balsrud som unnslipper.

1965 – Vietnamkrigen: En bilbome eksploderer ved den amerikanske ambassaden i Saigon. 22 mennesker blir drept, og 183 skadet.

1981 – Den amerikanske presidenten Ronald Reagan blir skutt i brystet utenfor et hotell i Washington D.C. av John Hinckley jr.



Kongvinter bryr seg ikke om at klokka vart satt fram til sommertid. Foto: @apriliadamen