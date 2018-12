God morgen 30. desember

Bildet over: Oppstilt for julebilde🎄 @ingridh.sau1.2.3



Noen historiske hendelser på denne datoen:



1903 – 600 mennesker omkommer under brann på et teater i Chicago i USA.

1922 – Sovjetunionen blir dannet.

1944 – Kong Georg II av Hellas sier fra seg den greske tronen.

1947 – Kong Michael av Romania abdiserer.

1965 – Ferdinand Marcos blir filippinsk president.

1996 – Separatister i delstaten Assam i India i sprenger et passasjertog, 26 mennesker omkommer.

2000 – Det ubemannede romfartøyet Cassini-Huygens passerer Jupiter på vei mot Saturn.

2006 – Saddam Hussein blir hengt i militærfengslet Camp Cropper.

Kilde: Wikipedia



Rolig romjul 🙂 #rindal @hallvardh