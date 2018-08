God morgen 30. august

Bildet over: Bestemor og pappas fødeste.@perkvalvik



Noen historiske hendelser fra denne dato:

1645 – Hollandske innvandrere slutter fred med indianerne i Ny Amsterdam (nå New York).

1835 – Melbourne grunnlegges i Australia. Byen er den nest største i Australia, med 3,3 millioner innbyggere.

1836 – Houston grunnlegges i USA. Byen er den fjerde største i USA, med 2,1 millioner innbyggere.

1862 – Den amerikanske borgerkrigen: Det andre slaget ved Bull Run ble avsluttet med seier til Konføderasjonen.

1941 – Tyskerne innleder beleiringen av Leningrad, som varer til januar 1943.

1945 – Det allierte kontrollrådet dannes. Rådets oppgave var å styre Tyskland etter krigen.

1984 – Romfergen Discovery ble fløyet for første gang.

1999 – I en folkeavstemning stemte folket på Øst-Timor for uavhengighet fra Indonesia.

2004 – Det norske Piratforlaget startes.



Ranessetra.@mirasagtron