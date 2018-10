God morgen 3. oktober

Bildet over: @vigdisrod: Som to våte kråker satt de der og diskuterte at det var helt "borti stær og vegger" å være her nå! #charterfeber 🌴🌞🌊 Vi ses i vårhalvåret!

Tysklands nasjonaldag markerer landets gjenforening, som var en nøkkelbegivenhet under avslutningen av den kalde krigen, og betegner gjenforeningen av Vest-Tyskland (med Vest-Berlin) og det tidligere DDR gjennom at DDRs territorium ble innlemmet i Forbundsrepublikken Tyskland. Da statene ble offisielt gjenforent den 3. oktober 1990, tok en over førti år lang deling slutt. Gjenforeningen ble muliggjort gjennom Berlinmurens fall i slutten av 1989 og de europeiske kommunistiske regimenes sammenbrudd. (Wikipedia)

Dagens gamle:

I 1905 meldte Aftenposten om det første snøfall. "Aarets første Sne faldt paa Høiderne heromkring igaaraftes og inat, telefoneres til Aftenposten fra Hønefos. Ved Ringkollens Turiststue faldt vel en Tomme. Der staar fremdeles ikke ubetydelige Mængder Korn og Poteter ude, der desværre tog megen Skade af Frosten."

Dagens Gruk fra Piet Hein:

Når en dikter blir forelsket i sitt eget dikts fasade,

i de sorte linjers legg på papirets hvite flate,

i dets legemlige kunstverk med dets klin og klang og flitter ...

så dør det en dikter ... og oppstår en konditor.



Skruppen av en dinosaur befinner seg ved Feiarskaret. Foto: Mary Lilleløkken.