God morgen 3. mars

Bildet over: @oletrygve

Både Gunnbjørg og Gunnveig er norrøne namn. Gunnbjørg = norrønt gunnr (strid) + bjorg (berging, hjelp). Veig er vé (helligdom) eller víg (kamp).

Marokko feirer uavhengighetsdag 3. mars. Nasjonaldagen er 30. juli.

En Gruk fra danske Piet Hein:

Klokere og klokere blir man, klarere og klarere lyder

visdommens lille formaning ut av erfaringens sum

- hvilket blot atter og atter mer og mer betyr,

at man har kommet til verden altoverveldende dum!

Noen historiske begivenheter som har skjedd 3. mars opp gjennom åra:

1845– Florida blir tatt opp som USAs 27. delstat.

1875 – Operaen Carmen blir spilt for første gang.

1896 – Ski- og Fotballklubben Lyn stiftes i Oslo.

1905 – Tsar Nikolai II av Russland sier seg villig til å opprette en folkevalgt forsamling (dumaen).

1923 – Det amerikanske tidsskriftet TIME blir publisert første gang.

1931 – USA tar offisielt i bruk «The Star-Spangled Banner» som sin nasjonalsang.

1945 – Andre verdenskrig: Hundrevis av mennesker omkommer i Haag da Royal Air Force ved en feil bomber et område med sivile i byen.

1955 – Elvis Presley dukker opp på TV for første gang.

1969 – Sirhan Sirhan innrømmer å ha drept den amerikanske presidentkandidaten Robert F. Kennedy.

1974 – Et tyrkisk DC-10-fly krasjer i nærheten av Paris. Alle de 346 ombord omkommer.

2002 – Innbyggerne i Sveits stemmer med minst mulig flertall for at landet blir medlem av FN.