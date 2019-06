God morgen 3. juni

Bildet over: @iren_saeterbo: Tur til Kristiansvarden på Skarfjellet. Godt å finne vottene i sekken!

Rasmus og Rakel har navnedag i dag. Navnedagen er etter biskop Erasmus som døde i år 303. Han er opphavet til den såkalte St. Elms-ild, et varsel i mastetoppene når et skip ventet uvær. I Norge ble dagen tidligere kalt Rasmusdagen, eller Skoklefall. Datoen har variert mellom 2. og 3. juni.

Noen historiske hendelser på denne dagen:

1769 – Ett år ut i sin jordomseiling ser James Cook endelig at Venus passerer solen, som var hovedhensikten med reisen

1962 – 130 mennesker omkommer da et Air France Boeing 707 styrter like etter avgang fra Orly Airport i Paris.

1965 – Edward White blir den første amerikanske astronauten som går i rommet, ved å gå ut av romskipet Gemini

1990 – Presidentene George Bush og Mikhail Gorbatsjov har et toppmøte der de blant annet blir enige om våpenkontroll og en del handelsavtaler

2006 – Montenegro erklærer seg som uavhengig nasjon.

Noen kjente personer med fødselsdag 3. juni er Jefferson Davis (1808), Josephine Baker (1906), Ingrid Espelid Hovig (1924), Allen Ginsberg (1926), Jon Tolaas (1939), Bjørn Alterhaug (1945), Knut Walle (1949) og Lars Sørbø (1956).

@merethepolden: Svinvikrunden