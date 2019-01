God morgen 3. januar!

Bildet over: Livet på landet ♥️♥️💙💙🐄🐷 #barnebarn #bygdagram @monaheggset



Noen historiske hendelser på denne datoen:

1496 – Leonardo da Vinci foretar et mislykket forsøk med en «flyvende maskin».

1749 – Første nummer av Berlingske Tidende kom ut.

1833 – Storbritannia tar kontrollen over Falklandsøyene i Sør-Atlanteren.

1899 – Første kjente bruk av ordet «automobil» (i The New York Times).

1925 – Benito Mussolini utroper seg til italiensk diktator.

1926 – General Theodorus Pángulos utroper seg til gresk diktator.

1957 – Hamilton Watch Company introduserer den første elektroniske klokken.

1959 – Territoriet Alaska blir USAs 49. delstat.

1987 – Aretha Franklin blir første kvinne som tas inn i «Rock and Roll Hall of Fame».

1990 – Manuel Noriega, tidligere panamansk statsleder, overgir seg til amerikanske styrker.

1993 – Russland og USA blir enige om å halvere antallet atomstridshoder i et toppmøte i Moskva mellom Boris Jeltsin og George H.W. Bush.

1994 – Et russisk fly styrter og eksploderer etter avgang fra Irkutsk, Russland. 125 mennesker omkommer.

2004 – Et egyptisk passasjerfly styrter i Rødehavet. Alle de 148 ombord omkommer.





✨Godt nytt år 2019✨ #surnadal @anitaaustistua