God morgen 3. februar

Bildet over: Befolkningsvekst i Rindal. F.v. Monica Gulla, Idun Fivelstad, Marte Nervik Nergård, Eirin Landsem, Ida Therese Steinsvoll, Gunn Karin Sæther, Jorunn M. A. Løseth (som bor i Trondheim) og Monica Snøsen (Foto: Ragnhild Stavne Bolme)



3. februar var Blåsmesse til minne om den hellige Blasius, en armensk helgen som var lite kjent hos oss. Derfor tenkte de fleste heller på sterk vind. Mange steder så man etter tegn på at naturen ble «blåst» til live igjen etter den lange vinteren.

Blåser det mye denne dagen blir det blåst hele året. Det skal blåse liv i alle ormer. Dette er en merkedag for året. Vindstille i dag - lite orm. Mildvær i dag - mye troll (!) i bærtida. Er dagen regnfri, blir det et godt år.

Primstavmerket var en bispestav (t.v.) eller noe som hadde tilknytning til vind, f.eks. et horn eller et skip for fulle seil.

3. februar 1966: Instrumentkapselen fra Luna 9 foretar den første myklanding på Månen.

I dag har Ansgar og Asgeir namnedag. Både Ansgar og Asgeir kommer av norrønt áss (gud) + geirr (spyd). Ansgar er ei gammeltysk form. Fra Wikipedia:Ansgar, Asgeir. Namnedagen er etter Nordens Apostel, den hellige Ansgar som døde 3.februar i 865.



Ut på tur! @​hornberta82

Tag #trollheimsporten under ditt Instagrambilde på en åpen profil, eller send oss bilder på mail:redaktor@trollheimsporten.no. Da kan vi dele ditt bilde.