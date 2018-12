God morgen 3. desember

Bildet over: @Jorholte - En nysgjerrig røyskatt​

Her noen historiske begivenheter som har skjedd 3. desember opp gjennom åra:

1904: Avisa Gula Tidend kommer ut med sin første utgave.

1943: Den svenske regjeringen gir tillatelse til at norske militære kan trene og utruste 8000 reservepoliti-soldater og 1500 rikspoliti på svensk jord.

1967: En gruppe leger ledet av Christiaan Barnard foretar den første hjertetransplantasjonen på et menneske.

1973: Pioneer 10 overfører de første bildene av Jupiter til jorda.

1989: Det første toppmøte på Malta mellom Sovjetunionen's president Mikhail Gorbatsjov og den amerikanske presidenten George Bush ender med enighet om troppereduksjoner i Europa.

1997: Ottawa-avtalen mot produksjon og bruk av landminer.

2011: Sarah Hendrickson fra USA vinner det første verdenscuprennet for kvinner i skihopping i Lysgårdsbakkene på Lillehammer.

Med dette flotte bildet nedafor går vi litt utom nærområdet vårt:



Selv om vi skriver 1.desember er det mange som benytter Elvepromenaden. Per nå har snart 5.000 registrert seg i trimboksen.

Foto. Jostein Grytbakk