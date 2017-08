God morgen 3. august

Vesle Olsok, eller Olavsmesse, er en tidligere norsk festdag til minne om da Olav den hellige ble flyttet fra sandbanken ved Nidelva til Klemenskirken, og det ble oppdaget at kroppen var like fin - ett år og fem dager etter at Olav falt ved slaget på Stiklestad. Biskop Grimkjell kåret dermed Olav til helgen.