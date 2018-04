God morgen 3. april

Gunnvald og Gunnvor har namnedag i dag. Både Gunnvald og Gunnvor er norrøne namn. Begge namna kan skrives både med en og to n-er. Gunnvald = norrønt gunnr (strid) + valdr (en som har velde). Gunnvor = gunnr + vor (vern eller vis).

Bildet øverst: Påske i Bøfjorden @torillboe

Dagens visdomsord kommer fra professor Kåre Rodahl: Man blir gammel alt for fort og klok så alt for sent.

Noen kjente personer med fødselsdag 3. april:

Hans Nielsen Hauge (1771) Per Borten (1913), Marlon Brando (1924), Doris Day (1924), Helmut Kohl (1930), og Unni Lindell (1957).

Da Per Borten døde i januar 2005, 91 år gammel, ble han minnet som politikeren som brøt Arbeidspartiets lange regjeringsperiode etter krigen, men som etter noen år karakteriserte regjeringsarbeidet som å bære sprikende staur.



Noen historiske begivenheter som har foregått 3. april:

33: Jesus blir korsfestet (dato varierer da jødisk kalender ikke er som vår).

1194: Slaget ved Florvåg utkjempes mellom Kong Sverre sine styrker og «Øyskjeggene».

1869: Edvard Griegs pianokonsert i a-moll har premiere i København.

1885: Gottlieb Daimler får patent i Tyskland på sin motor.

1922: Josef Stalin overtar etter Lenin som Sovjetunionens leder.

1948: USAs president Harry S. Truman undertegner Marshallplanen.

1973: Verdens første mobiltelefonsamtale blir foretatt i New York.

1978: Thor Heyerdahl brenner sivbåten Tigris i Djibouti som protest mot krigstilstanden på Afrikas horn.

1982: Falklandskrigen: FN krever at Argentina trekker seg ut av Falklandsøyene. Argentina nekter, og Storbritannia velger å gå til krig.

1986: IBM viser frem PC Convertible, deres første bærbare datamaskin.

2004: Islamske terrorister som var involvert i terrorangrepet i Madrid blir funnet av politiet og sprenger seg selv i luften.





Glimt fra påska 2018 @bettinarh73