God morgen 29. september

Bildet over: #skei #surnadal Foto: @perkvalvik

Mikael kommer av hebraisk «hvem som er Gud». Mikal, Mikkel og Michael er varianter.

Mikkelsmesse var lenge rekna som en helligdag, en messedag.

Nå er en ikke lenger trygg for snøen og vinteren er like om hjørnet. Sitter lauvet fast på trea enda, blir det en hard vår. Vart det frost natta etter Mikkelsmess, vart det et frostår.

Mikkelsmessenatta måtte alle dyr være under tak, ellers ville de få sjå alt som kom til å hende dem i løpet av vinteren. Alle gluggene i fjøs og låve måtte derfor være stengte, om ikke kom havfrua inn med havfeet og åt opp høyet.

- Så langt som det er rimfrost før denne dag, så lenge vil det rime etter 1. mai, heiter det hos Jon Langli.

På folkemunne blir dagen ofte kalla Buversdagen.

Dette er en viktig merkedag for vinter- og sommerværet:

I dag spår en vinterværet av hvordan melkevegen ser ut.

Været i dag er sommerværet neste år. Skein sola lenge nok til at den kunne sale en hest i dag, vart det en god sommer.

Sønnavind natta før Mikkelsmesse varsla om fôrknipe, mens nordavind varsla godt med fôr åt husdyra.

Etter kirkekalenderen er dette minnedag om erkeengelen Mikael. Det er han som veier (tar seg av) sjelene til de døde i Paradis. Derfor er primstavmerket gjerne ei skålvekt, men det hender også at det er en lur:



Det var sankte Såle-Mikjel

han bles i luren lange.

Og no sko alle såline

fram fyre domen gange.

Dagens to visdomsord henter vi fra den danske poeten og vitenskapsmannen Piet Hein - kjent for sine Gruk og fra en annen filosof fra dypet - Fredrik Stabel - mannen bak Norsk Dusteforbund i Dagbladet om klokskap og dumhet:

Gruk: Hvis du ingen tanker har, gjør da ei din tale klar.

Stabel: Fornuften er en ensom ting. Hvor ofte er man ikke alene om å stole på den!



Noen historiske begivenheter som har skjedd 29. september:

1687: Christian 5.s (til venstre) norske lov trer i kraft.

1911: Italia erklærte krig mot Tyrkia for å skaffe seg Tripoli som koloni.

1972: Japan etablerte diplomatiske bånd med Folkerepublikken Kina og brøt samtidig med Republikken Kina.