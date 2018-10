God morgen 29. oktober

Bildet over: Rørvatnet. @perkvalvik

Historiske tilbakeblikk på denne dag:



1929 - Wall Street-krakket

Sammenbruddet på New Yorks fondsbørs toppet seg på «den svarte tirsdagen» 29. oktober 1929. I løpet av få dager hadde verdiene i det amerikanske aksjemarkedet blitt nesten halvert, i det hittil verste aksjeraset i amerikansk historie. Krakket innledet en finanskrise og en 12 år lang depresjon i internasjonal økonomi. SNL.

Senator John H. Glenn trener i vektløs tilstand ombord i romfergen Discovery, 4. november 1998. Scanpix/AP.



1998 - Tilbake til rommet, 77 år

John Glenn ble i 1962, 40 år gammel, den femte personen i verdensrommet, og den første amerikaneren til å gå i bane rundt jorda. I 1998, mens den da 77 år gamle Glenn fremdeles satt som senator for Demokratene, vendte han tilbake med romfergen Discovery, som den eldste astronauten til da. Glenn døde i 2016. Wikipedia.



1923 - Republikken Tyrkia

Det osmanske imperiet brøt sammen etter første verdenskrig. I 1923 ble den tyrkiske republikken opprettet, med Mustafa Kemal(senere: Kemal Atatürk, «tyrkernes far») som president. Den nye eliten ville omdanne Tyrkia til en moderne nasjonalstat, betraktet Vesten som ideal og Islam som et hinder for utvikling. SNL.



