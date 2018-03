God morgen 29. mars

Bildet over: Utsikt mot Fruhøtta💛 🐣 #vindøldalen @vigdisrod





Noen historiske hendelser fra denne dato:

1638 – Den svenske kolonien Nye Sverige blir opprettet på den amerikanske østkysten, i det som i dag er Delaware.

1871 – Royal Albert Hall blir åpnet av dronning Victoria.

1939 – Den spanske borgerkrig: De siste republikanerne kapitulerer. Francos nasjonalister går seirende ut av borgerkrigen

1953 – Danmark får ny grunnlov. Parlamentarismen blir grunnlovfestet, Folketinget får bare ett kammer, Folketingets medlemmer får rett til å kreve folkeavstemning, kvinnelig arverett til tronen innføres og Grønland blir en del av kongeriket Danmark med representasjon i Folketinget

1959 – Dalai Lama flykter fra Tibet til India

1973 – Vietnamkrigen: De siste amerikanske soldatene forlater Vietnam.

1974 – NASAs romsonde Mariner 10 blir det første fartøy til å fly forbi Merkur. Den ble skutt opp 3. november 1973.

1981 – London Maraton blir avholdt for første gang.

2001 – Et Gulfstream III jetfly krasjer i fjellsiden ved Aspen i Colorado. 18 mennesker omkommer.

2004 – Bulgaria, Estland, Latvia, Litauen, Romania, Slovakia og Slovenia blir med i NATO som fullverdige medlemmer.

2004 – Irland blir det første landet i verden som forbyr røyking på alle arbeidsplasser, inklusive barer og restauranter.

2006 – Total solformørkelse over deler av Afrika og Europa. Godt synlig bl.a i Tyrkia.

2017 – Brexit: Storbritannia leverte brevet om sin utmeldelse fra EU til presidenten for Det europeiske råd, Donald Tusk.





Månen @​ingeborgshjerterom