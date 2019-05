God morgen 29. mai

Bildet over er tatt av @iren.saeterbo: "Fint på Kvanne og Søysetøran i dag #kvanne #surnadal #fjord1"

29. mai er den 149. dagen i året og 150. i skuddår. Det er 216 dager igjen av året.

Verdenshistorie:

757 – Paul I ble innsatt som pave.

1660 – Ved restaurasjonen i England ble Karl II innsatt som konge.

1914 – DS «Storstad» kolliderte med passasjerskipet «Empress of Ireland», som sank i St. Lawrence-bukta. 1024 mennesker omkom.

1953 – Edmund Hillary og sherpa Tenzing Norgay besteg, som de første i verden, Mount Everest.

1985 – Publikumsopptøyer under en fotballkamp på Heysel stadion i Belgia førte til at 39 mennesker omkom og hundrevis ble skadet.

2004 – FN proklamerte dagen som Den internasjonale dagen for FNs fredsbevarende styrker.



Norsk historie

1888 – Første nummer av Krigsropet kommer ut.

1901 – Kvinner over 25 år får stemmerett ved valg (forutsatt en viss årlig minsteinntekt).

1937 – Sola flyplass åpner.

1975 – Med én stemmes overvekt bifaller Lagtinget Odelstingets vedtak til «Lov om svangerskapsavbrudd», som tillater abort på sosiale indikasjoner.

1987 – Odelstinget behandler lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold.



