God morgen 29. juni

Historiske hendelser 29. juni:

1613 – Teateret til William Shakespeare, The Globe, brant ned.

1941 – Andre verdenskrig: De tyske styrkene under Eduard Dietl innleder kampene på Murmansk-fronten.

1742 – Kristiansund og Molde får bystatus av av kong Christian VI.

1986 – Den britiske milliardæren Richard Branson setter ny verdensrekord for båtkryssing av Atlanterhavet. Branson sin båt «the Virgin Atlantic Challenger», brukte to timer mindre enn den forrige rekord-holderen, «SS United States», som holdt tittelen siden 1952.

1994 – Konvensjonen om Donaus vern blir underskrevet i Sofia.

1995 – Den amerikanske romfergen Atlantis dokker med den russiske romstasjonen Mir. Dette er den første sammenkoblingen mellom et amerikanske og russisk romfartøy på over 20 år.

2007 – To bilbomber blir funnet i City of Westminster i London.

