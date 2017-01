God morgen 29. januar

Herdis = norrønt herr (hær) + dis (gudinne, valkyrie). Hermod = herr + modr (vrede, mot). Hermann = gammeltysk hari (kriger) + mann



Bildet over: Meg og Litli-Tøfri Bildet er tatt av Berit Anne Røkkum på Svissholmen i Stangvik,26 januar 2017, @mudderq



Noen historiske hendelser fra 29. januar:

1595 – Romeo og Juliet, et berømt skuespill av William Shakespeare, blir sannsynligvis fremført for første gang.

1676 – Feodor III blir tsar av Russland.

1856 – Dronning Victoria av Storbritannia innfører Victoriakorset.

1886 – Karl Benz tar patent på den første fungerende bilen drevet av bensin.

1916 – Første verdenskrig: Paris blir bombet av tyske luftskip for første gang.

1933 – Tysklands president Paul von Hindenburg utnevner Adolf Hitler til tysk kansler.

1958 – Lokalrutebåt «Hadsel» er på vei til Bodø i rute da den grunnstøter og synker ved Nakkmean ved Mølnarodden. Besetning og passasjerer redder seg i livbåtene.

1964 – De 9. olympiske vinterleker åpner i Innsbruck, Østerrike.



Enda ett vakkert bilde fra solnedgangen i Stangvik tidligere denne uka. Tatt av @moyfridt

Tag #trollheimsporten under ditt Instagrambilde på en åpen profil, eller send oss bilder på mail: redaktor@trollheimsporten.no. Da kan vi dele ditt bilde.