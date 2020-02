God morgen 29. februar!

Bildet over er tatt av @sibakk: "Skogens ro #rindal_tidtilåleve #opplevrindal"

Neste skuddår er i 2024. Det finnes en tradisjon som tilhører denne dagen. Tradisjonen sier at kvinner kun kan fri til en mann når det er skuddår, og i mange tilfeller bare den 29. februar. Hvis mannen skulle si nei, skal han "bøtelegges". Da skal kvinnen, etter tradisjonen, få et kyss, en symbolsk pengesum og tolv par hansker for å skjule at hun ikke har noen ring. Denne tradisjonen varierer litt fra land til land.

Litt historie fra denne dagen:

1504 – Christofer Columbus bruker sin kunnskap om en måneformørkelse for å overbevise de innfødte amerikanerne om å gi ham forsyninger.

1940 – Finland innleder fredsforhandlinger med Sovjetunionen under vinterkrigen.

1948 – Kråkerøy-talen: I en dramatisk tale på Kråkerøy angriper statsminister Einar Gerhardsen kommunistene.

1952 – New Yorks fotgjengere får et eget lyssignal på Time Square. Ordene «Walk» og «Don't Walk» i grønt og rødt lys regulerer overgangene.

1960 – Agadir i Marokko rammes av et kraftig jordskjelv som tar livet av mer enn 10 000 mennesker.

Kilde: Wikipedia



Bildet er tatt av @ingridh.sau1.2.3: "Svarteper the cat. #katt #kattefoto #surnadal"