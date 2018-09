God morgen 28. september

Bildet over: @apriliadamen fant en fin høstblomst ved trappa på Flåtten.

I 1810 giftet prins Ludvig av Bayern og prinsesse Therese av Sachsen-Hildburghausen seg. Innbyggerne i München syntes deres kroningsfest var så bra at de gjerne ville gjøre den til et årlig arrangement. Bryllupet som festen er til minne om, ble holdt 12. oktober. Festlighetene endte med et hesteveddeløp 17. oktober. Men snart flyttet tyskerne mesteparten av feiringen til september for å unngå de kjølige nettene og det dårlige været i oktober. Festen varer alltid i seksten dager.

De seneste årene er det blitt tradisjon å feire Oktoberfest over hele verden - også i Norge - og i år også i Surnadal!

Lena og Lene har navnedag i dag.

Ble det for mye yoga, fru Furu? Foto: Mary Lilleløkken



