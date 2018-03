God morgen 28. mars

Bildet over: Så heldige vi er, som har fått så godt påskevær, sier Lino. @ silje_ranes



1854 – Krimkrigen: Storbritannia og Frankrike erklærer krig mot Russland.

1910 – Henri Fabre blir den første til å fly et sjøfly etter at han tar av i nærheten av Martigues i Frankrike.

1930 – Konstantinopel og Angora skifter navn til henholdsvis Istanbul og Ankara.

1939 – Den spanske borgerkrigen: Francisco Franco erobrer Madrid, og gjør med dét slutt på krigen.

1954 – Bjørnøya-ulykken

1968 – Stortinget oppretter Universitetet i Tromsø og Universitetet i Trondheim.

1979 – Et kjernekraftverk på Three Mile Island ved Harrisburg i Pennsylvania begynner å lekke radioaktiv damp.

2000 – Moskéen på Grønland får løyve fra bydel Gamle Oslo til bønnerop hver fredag.

2008 – Norge anerkjenner Kosovo som en uavhengig stat.

2014 – NATO offentliggjorde at Jens Stoltenberg var valgt til Anders Fogh Rasmussens etterfølger som generalsekretær og leder av Det nordatlantiske råd.

