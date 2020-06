God morgen 28. juni

Bildet over: Fjellrev som slettes ikke er fjellrev, men en rødrev i fjellet. Foto: @larsmoeloset

Den 28. juni 1914 reiste Franz Ferdinand til Sarajevo for å inspisere hæren. Som en slags feiring av bryllupsdagen fikk også Sophie, som vanligvis måtte bli igjen hjemme, bli med. Allerede på vei til rådhuset i Sarajevo var paret blitt utsatt for drapsforsøk. Etter å ha overlevd dette mislykkede attentatet, ville Franz Ferdinand reise til sykehuset for å besøke offiseren som var blitt skadet. For å komme til sykehuset måtte de kjøre tilbake forbi stedet hvor attentatforsøket var gjort. Da stormet terroristen Gavrilo Princip (som tilfeldigvis gikk forbi) fra den serbiske organisasjonen «Unge Bosnia» ut i gaten og drepte paret. Dette var grunnlaget for Østerrike-Ungarns krigserklæring mot Serbia en måned senere, som førte til den første verdenskrig. Wikipedia



Noen historiske hendelser på denne datoen:

1840 – Christian VIII ble kronet til Danmarks konge.

1914 – «Skuddene i Sarajevo»: Franz Ferdinand blir skutt og drept av Gavrilo Princip i Sarajevo.

1981 – Et bombeattentat i Iran dreper Muhammed Beheshti og 70 andre medlemmer i det islamske republikkpartiet.

2006 – Montenegro tas opp som FNs 192. medlemsland.

2006 – Israelske styrker invaderer Gazastripen i Operasjon sommerregn.

2006 – Syrisk antiluftforsvar skøyt mot israelske fly som angivelig skal ha kretset over Bashar al-Assad sommerresidens ved Syrias middelhavskyst.

2012 – USAs høyesterett avgav en kjennelse der den nye helselovgivningen («Obamacare») ikke ble funnet grunnlovsstridig.



Et flott bilde av en vakker sommerfugl. Foto: @torilkiel