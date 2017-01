God morgen 28. januar

Bildet over: Aune i Rindal, 25. januar. Sett fra Svarthaugen, Duvåsen. (Foto: HE Folden)



Noen historiske hendelser på dagens dato:

1547 – Edward VI blir konge, og første protestantiske overhode, i England.

1857 – Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab (NFDS) blir stiftet i Trondheim

1871 – Frankrike kapitulerer til Prøysen.

1884 – Det sosialliberale Venstre, Norges eldste politiske parti, stiftet.

1887 – Ved en snøstorm i Fort Keogh, Montana, USA, blir verdens største snøflak rapportert; de største er 38 cm. brede og 20 cm. tykke.

1918 – Den finske borgerkrigen begynner.

1928 – Christopher Hornsrud danner Norges første Arbeiderparti-regjering.

1932 – Andre verdenskrig: Japan erobrer Shanghai, Kina.

1935 – Island blir det første landet som legaliserer abort.

1942 – Andre verdenskrig: Pansergruppe Afrika under ledelse av Rommel erobrer Benghazi.

1944 – Andre verdenskrig: Sovjetiske styrker erobrer Svenigorodka og omringer to tyske armékorps på tilsammen 50 000 mann.

1945 – Andre verdenskrig: Forsyninger når Kina via den nylig opprettede Burmaveien.

1951 – Hjalmar «Hjallis» Andersen blir allround europamester på skøyter i Oslo.

1958 – Lego får patent på byggeklosser for barn.

1971 – Etter 9 års forhandlinger om en dansk-tysk-nederlandsk avgrensning av kontinentalsokkelen i Nordsjøen, ble det i København underskrevet en overenskomst.

1985 – For første gang i Norge innføres det gebyr på bankgiroer og sjekker.

1986 – Romfergen «Challenger» eksploderer like etter å ha blitt skutt opp. Alle de sju astronautene ombord mister livet.

1998 – Ford Motor Company kjøper Volvo cars for 6,45 milliarder dollar.

1998 – Bevæpnede holder minst 400 barn og lærere som gisler i flere timer på en skole i Manila, Filippinene.

2002 – Et ecuadoriansk Boeing 727-100 styrter i Andesfjellene i det sørlige Colombia. 92 mennesker omkommer.

2006 – Shaw Clifton overtar etter John Larsson som general for Frelsesarmeen.





