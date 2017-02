God morgen 28. februar

Bildet over: Fin søndag på nedoverski ⛷ Surnadal Alpinsenter @oddarnegard



Noen historiske hendelser på denne datoen:

364 – Valentinian I blir romersk keiser.

1784 – John Wesley grunnlegger Metodistkirken.

1873 – Den norske patologen Gerhard Henrik Armauer Hansen oppdager leprabasillen.

1935 – Nylon blir oppdaget av Wallace Carothers.

1942 – Kystruteskipet DS «Tromøsund» kapres i Rekefjord av 17 mann fra Kompani Linge ledet av Odd Starheim. Under flukten over Nordsjøen mot Skottland, oppdages skipet neste dag av av tyske fly og senkes. Alle 44 ombord omkommer.

1953 – James D. Watson og Francis Crick forteller sine nærmeste at de har kartlagt den kjemiske strukturen i DNA.

1971 – Liechtensteins mannlige velgere forkaster ved en folkeavstemning et forslag om å gi kvinner stemmerett.

1973 – 200 indianere okkuperer Wounded Knee i Sør-Dakota i USA i protest mot undertrykking av den indianske minoriteten.

1982 – Geir Karlstad blir juniorverdensmester på skøyter i Innsbruck i Østerrike.

1984 – Michael Jackson blir den mestvinnende Grammy-mottakeren noensinne, med åtte priser, for albumet Thriller.

1986 – Den svenske statsministeren Olof Palme blir myrdet.

1996 – Diana meddeler at hun har fått innvilget skilsmisse fra prins Charles.

2005 – Libanons regjering går av etter demonstrasjoner i Beirut.



