God morgen 28. august

Noen historiske hendelser på denne datoen:

1943 – På Arnøya tar tre norske partisaner, den ene en kvinne, sine liv etter å ha vært beleiret av tyske soldater. 22 tyskere faller under aksjonen.

1947 – Kvitbjørn-ulykken ved Lødingen. 35 mennesker omkommer i en flyulykke.

1955 – Den afroamerikanske fjortenåringen Emmett Till blir brutalt myrdet i Mississippi etter at han skal ha flørtet med en hvit kvinne.

1957 – Den amerikanske senatoren Strom Thurmond taler i 24 timer og 18 minutter for å forhindre at en borgerrettighetslov som gir svarte flere stemmerettigheter blir vedtatt.

1963 – Marsjen mot Washington for jobber og frihet blir arrangert til støtte for afroamerikanernes ønske om borgerrettigheter. Det er en av de største politiske samlingene i amerikansk historie.

1963 – Martin Luther King jr. holder sin berømte tale «I Have a Dream» foran Lincolnmonumentet i Washington, D.C..

1963 – John Lyng (Høyre) danner sammen med Venstre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet den første borgerlige regjering på over 28 år.

1973 – Norrmalmstorgranet i Stockholm var over. Dette gav navn til Stockholmsyndromet.

1996 – Prins Charles og prinsesse Diana skilles.

