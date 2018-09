God morgen 27. september

Bildet over: Ruskvær! @kjemog

Det er Dagmar og Dagrun som har navnedag i dag.

Historie:

1787 – Den amerikanske konstitusjonen sendes ut til statene for ratifisering.

1821 – Den meksikanske hæren marsjerer inn i Mexico by etter 11 år med krig for uavhengighet.

1854 – Dampskipet Arctic synker i Atlanterhavet med 300 ombord.

1939 – Andre verdenskrig: Polen overgir seg til Tyskland.

1940 – Andre verdenskrig: Tremaktspakten blir underskrevet i Berlin av Tyskland, Japan og Italia.

1944 – Skipet MS «Knute Nelson» sank ved Jærens rev den sammen med flere av skipene i konvoien.

1959 – Henrik tyfon herjer den japanske øya Honshu.

1961 – Sierra Leone blir med i FN.

1964 – Warren-kommisjonen konkluderer med at Lee Harvey Oswald alene drepte president John F. Kennedy.

1983 – Richard M. Stallman annonserer GNU-prosjektet.

1996 – I Afghanistan erobrer Taliban hovedstaden Kabul.

2002 – Øst-Timor blir med i FN.

2003 – SMART-1 blir skutt ut.



Høst i fjellet og været varierer. @​metteormset



