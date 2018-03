God morgen 27. mars

Bildet over: Vårstemning ved fjorden i dag. Ferga legger til på Kvanne, med hvite fjelltopper i bakgrunnen. Foto: @iren.saeterbo.

Både Rudi og Rudolf er tyske namneformer som tilsvarer norrønt Rolf = hróðr (ros) + ulfr (ulv). Fra Wikipedias: Rudolf, Rudi.

Dagens godord:

William Sommerset Maugham: Tida er en god lege, men en dårlig kosmetiker!



Sydenstemning på Kalkstranda. Foto: @ingerfb.

