God morgen 27. juli

27. juli kalles sjusoverdagen, og er merkedagen for de Sju sovere. De hellige syv sovere var syv kristne martyrer som ifølge legenden ble innmurt i en grotte på grunn av sin tro. Der falt de i søvn og våknet ikke før 200 år senere da grotten ble åpnet. Deres helgendag er den 27. juli. Denne legenden er opphavet til begrepet "syvsover". Du kan lese mer om syvsoverne ved å klikke her.



Dagen er dessuten minnedag for Symeon stylitten i den syrisk-ortodokse kirke.

Noen kjente personer med fødselsdag 27. juli er Charlotte de Corday d'Armont (1768), Alexandre Dumas d.y. (1824), Guy Krohg (1917), (Hans) Gösta Ekman (1939), Hildegunn Eggen (1953) og Jørn Hoel (1957).

Noen historiske begivenheter som har foregått 27. juli:

1214: Filip August av Frankrike vinner et viktig slag ved landsbyen Bouvines.



1794: Maximilien Robespierre og hans tilhengere blir arrestert, og Velferdskomiteen avsatt. Se Frankrike — Historie.



1859: Erik Eriksen er den første til å gå i land på øygruppen Kong Karls Land.



1943: Halvparten av boligbebyggelsen i Hamburg blir ødelagt, og nærmere 40 000 mennesker blir drept, under voldsom alliert bombing 27. og 28. juli.



1953: Våpenhvileavtalen etter Koreakrigen blir undertegnet.



1955: Allierte kontrollråd oppløser seg selv.



