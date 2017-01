God morgen 27. januar

Bildet over: @kjemog

Den 27. januar 1945 ble fangene i konsentrasjons- og tilintetgjørelsesleirene Auschwitz-Birkenau befridd av sovjetiske soldater. Denne datoen ble etter hvert markert i flere land, i Norge første gang i 2002. I november 2005 vedtok FNs generalforsamling at 27. januar skal være en internasjonal minnedag for Holocaust. Dagen bidrar til bevisstgjøring om nazistenes utryddelsespolitikk, og gir anledning til å diskutere og reflektere over hvordan og hvorfor forbrytelser i et slikt omfang kunne skje. (HL-senteret)

Gaute, Gurli og Gry har navnedag i dag.

