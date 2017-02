God morgen 27. februar

Kjøttmeis ved matstasjonen. Foto: @magne.l



Garbergsfjellet i vinterdrakt. Foto: @perkvalvik



På tur til Løålikjølen på Nordmarka. Foto: @tonhaunord

Det er også mulig å sende oss bilder på e-post til redaktor@trollheimsporten.no. Lars Helgetun har sendt oss dette bildet med følgende tekst: Vinterferien er nå over og det ble variabelt vær denne uka. Heldigvis ble den siste helga bra, og dagen i dag ble ekstra fin med sol fra blå himmel. Det har vært bra belegg på hyttene med stor utfart i løypa tross mye sport på tv`n. Bildet er tatt med drone av Jo Helgetun.

Noen historiske hendelser på denne datoen:

1594 – Henrik IV blir konge av Frankrike.

1656 – Lindesnes fyr, Norges eldste fyr, tent for første gang.

1878 – Jærbanen, jernbanestrekningen mellom Egersund og Stavanger, åpner.

1925 – Thor Bjørklund får patent på ostehøvelen.

1930 – Bouvetøya får status som norsk biland

1933 – Riksdagsbrannen: Riksdagsbygningen i Berlin, sete for det tyske parlamentet, blir påtent.

1942 – Andre verdenskrig: USS «Langley», USAs første hangarskip, blir senket av japanske krigsfly.

1943 – Vemork-aksjonen: Tungtvannsfabrikken på Vemork sprenges.

1951 – Det 22. tillegget til den amerikanske grunnloven, som begrenser et presidentembete til to perioder, blir godkjent.

1967 – Dominica blir uavhengig fra Storbritannia.

1972 – Fraktefartøy «K. L.» fra Mosterhamn gikk med stykkgodslast da det synker ved innløpet til Måløy etter kollisjon med hurtigruteskip «Polarlys». 1 mann omkommer.

1976 – Vest-Sahara erklærer seg selvstendig.

1991 – Gulfkrigen: Den amerikanske presidenten George H. W. Bush erklærer at «Kuwait er befridd».

1994 – Vinter-OL 1994 på Lillehammer avsluttes.

1999 – Olusegun Obasanjo blir Nigerias første valgte president siden 1983.



Kilde: Wikipedia